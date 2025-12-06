Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

De olho no título inédito, Brasil encara Portugal na final do Mundial de Futsal Feminino

De olho no título inédito, Brasil encara Portugal na final do Mundial de Futsal Feminino

Caso erga o troféu da nova competição chancelada pela Fifa, o time canarinho vai coroar uma campanha histórica
Autor João Pedro Oliveira
Autor
João Pedro Oliveira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A seleção brasileira feminina está a um passo de conquistar o inédito título da Copa do Mundo de Futsal. Neste domingo, 7, às 08h30min (horário de Brasília), a equipe comandada pelo cearense Wilson Sabóia enfrenta Portugal na grande final do certame. O duelo acontece na PhilSports Arena, em Pasig City, nas Filipinas.

Caso erga o troféu da nova competição chancelada pela Fifa, o time canarinho vai coroar uma campanha histórica. Na fase de grupos, a seleção foi dominante e somou os nove pontos possíveis ao bater Itália, Irã e Panamá. Nas quartas, goleou o Japão por 6 a 1, enquanto que nas semifinais venceu a Espanha pelo placar de 4 a 1.

Leia mais

Agora, o Brasil encara a forte seleção portuguesa, que também tem 100% de aproveitamento no Mundial. Na trajetória até a final, as europeias venceram Japão, Nova Zelândia e Tanzânia na fase de grupos e despacharam Itália e Argentina nas quartas e semis, respectivamente.

"Acho que a gente vai fazer um jogo equilibrado, forte, contra uma excelente seleção que é a portuguesa. Os detalhes vão definir quem vai sair campeão do primeiro título do mundial", projetou o técnico Wilson Sabóia.

Com a cearense Amandinha como uma das referências técnicas do elenco, a seleção entra em quadra buscando, além do título, manter uma impressionante invencibilidade de 42 vitórias consecutivas. A última derrota do Brasil aconteceu em 2022, contra a Espanha.

"Portugal é uma grande seleção. É um time com jogadoras muito rápidos e talentosos. Teremos que analisar cada pequeno detalhe. Nossa marcação terá que ser impecável e teremos que jogar o nosso próprio jogo, como temos feito até agora. Acho que será um ótimo jogo para os torcedores. Será uma grande final", avaliou Bianca, goleira do Brasil.

Na competição, Emilly é a principal artilheira do Brasil, com seis gols. Já Amandinha e Ana Luíza lideram em assistências, com quatro passes decisivos cada. No histórico do confronto, as seleções já se enfrentaram 11 vezes, com oito vitórias brasileiras e três empates. Nos dois últimos duelos, vitória do Brasil por 3 a 2 e empate em 2 a 2.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar