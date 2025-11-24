Em casa, número 1 do NE exalta presença da torcida na Copa das Federações de Beach Tennis

Pepê durante partida contra a Federação Baiana / Crédito: Samuel Setubal

A Copa das Federações de Beach Tennis permitiu ao público fortalezense conhecer os melhores jogadores do País. Realizado na semana passada, entre os dias 17 e 22, na Praia de Iracema, o torneio teve como uma das atrações a categoria profissional, que contou com os nomes de melhor técnica do esporte em território nacional. Número 1 do ranking Nordeste e 55º melhor jogador do mundo, o jogador Pedro Luca Lima, conhecido como Pepê, concedeu entrevista ao Esportes O POVO após o jogo entre a Federação Cearense e a Federação Baiana da modalidade.

"Realmente, montar torneio na praia é muito difícil, ainda mais com essa quantidade de quadras. Parabenizo toda a organização e a federação por agarrar um evento desse porte, um acontecimento muito difícil de se realizar, mas que possui uma estrutura muito boa", disse. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 19-11-2025: Evento nacional de Beach Tennis com mega estrutura na Beira Mar, reúne competidores de todos os estados brasileiros. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal Preparação para Copa das Federações e vida profissional Após uma partida de longa duração, Pepê contou sobre como é a vida de um atleta profissional da modalidade, com rotina de treinos e a dieta regrada que segue, além das dificuldades vividas por alguns nomes do esporte.

"Precisamos ter uma alimentação muito boa, então sigo uma dieta bem específica. Tenho minha rotina de treino; tento treinar sempre duas vezes por dia e cinco vezes na semana, quando a gente está aqui. Mas a gente sempre tem uma sequência de grandes torneios", explica. "Nós, atletas profissionais... Digo 'nós' porque a maioria dos atletas profissionais de todo o Brasil e de todo o mundo não vive só como atleta, tem que ter uma atividade extra. Eu, por exemplo, dou aula. Além de dar aula, eu faço faculdade, tenho faculdade. Então é uma luta, a gente tem que estar sempre conciliando horários, seja de treino, seja das aulas, seja da faculdade", completa. Pressões de estar entre os melhores do mundo Mesmo sendo um dos atletas mais visados do torneio, Pepê acredita que a qualidade do beach tennis praticado nos grandes torneios evoluiu ao ponto de que todas as partidas são equilibradas no nível tático e também na parte técnica. Apesar disso, ele avalia que existe certa pressão tanto em cima dele, devido ao seu ranqueamento, como no adversário, por enfrentar alguém mais testado no cenário profissional.

