Em casa, número 1 do NE exalta presença da torcida na Copa das Federações de Beach Tennis

Em casa, número 1 do NE exalta presença da torcida na Copa das Federações de Beach TennisPepê Lima, atleta cearense e top-55 ao nível mundial, concedeu entrevista ao Esportes O POVO e agradeceu a presença do público no torneio realizado em Fortaleza
A Copa das Federações de Beach Tennis permitiu ao público fortalezense conhecer os melhores jogadores do País. Realizado na semana passada, entre os dias 17 e 22, na Praia de Iracema, o torneio teve como uma das atrações a categoria profissional, que contou com os nomes de melhor técnica do esporte em território nacional.
Número 1 do ranking Nordeste e 55º melhor jogador do mundo, o jogador Pedro Luca Lima, conhecido como Pepê, concedeu entrevista ao Esportes O POVO após o jogo entre a Federação Cearense e a Federação Baiana da modalidade.
Apesar do resultado adverso — vitória dos baianos por 2 sets a 1 —, o atleta se mostrou feliz com a oportunidade de mais uma vez ter jogado em casa.
"É o terceiro ano da Copa das Federações aqui em Fortaleza, sendo minha sexta Copa das Federações pela categoria profissional. Jogar em casa é ótimo, mas não tenho esse costume. Tenho poucos torneios aqui em Fortaleza. O Campeonato Cearense, normalmente, eu estou jogando em TFs, então é sempre bom jogar com a presença dos torcedores. É uma energia surreal", afirma.
Perguntado sobre a estrutura para a edição deste ano, o jogador elogiou o número de 37 quadras disponíveis nesta edição e a manutenção das condições de jogo.
"Realmente, montar torneio na praia é muito difícil, ainda mais com essa quantidade de quadras. Parabenizo toda a organização e a federação por agarrar um evento desse porte, um acontecimento muito difícil de se realizar, mas que possui uma estrutura muito boa", disse.
Preparação para Copa das Federações e vida profissional
Após uma partida de longa duração, Pepê contou sobre como é a vida de um atleta profissional da modalidade, com rotina de treinos e a dieta regrada que segue, além das dificuldades vividas por alguns nomes do esporte.
"Precisamos ter uma alimentação muito boa, então sigo uma dieta bem específica. Tenho minha rotina de treino; tento treinar sempre duas vezes por dia e cinco vezes na semana, quando a gente está aqui. Mas a gente sempre tem uma sequência de grandes torneios", explica.
"Nós, atletas profissionais... Digo 'nós' porque a maioria dos atletas profissionais de todo o Brasil e de todo o mundo não vive só como atleta, tem que ter uma atividade extra. Eu, por exemplo, dou aula. Além de dar aula, eu faço faculdade, tenho faculdade. Então é uma luta, a gente tem que estar sempre conciliando horários, seja de treino, seja das aulas, seja da faculdade", completa.
Pressões de estar entre os melhores do mundo
Mesmo sendo um dos atletas mais visados do torneio, Pepê acredita que a qualidade do beach tennis praticado nos grandes torneios evoluiu ao ponto de que todas as partidas são equilibradas no nível tático e também na parte técnica. Apesar disso, ele avalia que existe certa pressão tanto em cima dele, devido ao seu ranqueamento, como no adversário, por enfrentar alguém mais testado no cenário profissional.
"Quando um cara vai enfrentar o Pepê, número 55 do mundo, acredito que tenha uma pressão de 'caramba, é o Pepê', mas também tem a pressão do meu lado, de ser o favorito. Você tem um pouco da pressão em tudo, então a gente sempre tem que estar preparado para o que vier", pondera.
"Quando a gente (atletas de alto nível) joga com pessoas um pouco mais abaixo da gente, temos a pressão de ter que ganhar, precisando estar sempre preparados. Eles (os adversários), normalmente, entram soltos, não têm a obrigação de ter o resultado. Então, às vezes, podem surpreender", conclui.