Conheça Nala, a mascote dos cearenses na Copa das Federações de Beach Tennis

Conheça Nala, a mascote dos cearenses na Copa das Federações de Beach TennisA cadelinha Nala, da raça golden retriever, é a parceira do atleta Luan Oliveira, que foi campeão da categoria B da Copa das Federações de Beach Tennis
Dentre as curiosas histórias que envolveram a Copa das Federações de Beach Tennis, disputa em Fortaleza na semana passada, uma das mais inusitadas é a da cadelinha Nala, que é mascote da categoria B da Federação Cearense de Tennis e Beach Tennis. A golden retriever esteve ao lado do dono na conquista do titulo da modalidade, em vitória sobre o Maranhão.
Aos 33 anos, o administrador e promotor de eventos esportivos Luan Oliveira disputou, pela terceira vez, a Copa das Federações. Junto dele, a sua fiel escudeira de quatro patas fez a alegria de muitos visitantes na orla fortalezense.
O jogador explica que, apesar de ter conhecido o Beach Tennis em 2019, Nala já o acompanha em diversos eventos e, por isso, é um dos pets mais conhecidos da capital cearense.
"Eu brinco que a Nala é o golden retriever mais conhecido de Fortaleza, porque ela está não só aqui no beach tennis, como também em todos os outros ambientes que eu vou. O motivo disso é muito simples: ela tem muita energia e eu preciso gastar a energia dela. Então, acabou que ela foi ficando muito dócil ao longo do tempo e cativando as pessoas ao redor", conta Luan.
Por ser uma raça amigável, o administrador afirma que Nala deu trabalho pouquíssimas vezes em eventos de grande porte e acabou se tornando também uma mascote do Beach Tennis.
"A raça já é muito propícia para isso e a Nala é melhor ainda. Desde os três meses, hoje a Nala tem nove anos, ela anda comigo para todos os lados e isso facilitou muito para que ela ficasse ambientada e, por isso, acabou virando uma espécie de mascote no beach tennis, nos pódios, aonde eu sempre levo ela quando venço competições para ela estar batendo as fotos e aí acabou ganhando espaço aí com todo mundo em Fortaleza", explica.
"Ela sempre foi muito de boa. O máximo que ela já pôde fazer foi pegar uma bolinha do torneio mesmo e rasgar um pouquinho, mas, de resto, ela sempre obedece muito bem", conclui.
O primeiro professor de Beach Tennis do Ceará
Em sua 10ª edição, a Copa das Federações contou com participantes que disputaram todas as edições do torneio. Este é o caso de Leonardo Souza, o "Tio Léo", pioneiro na categoria no Estado e também professor de Tênis.
Treinador de Luan, campeão na categoria B de 2025, ele explica que o apelido surgiu da forma carinhosa com que os jovens alunos o chamavam.
"Eu dou aula de tênis desde 1997, então muitos dos que estão aqui eram meus alunos na fase de kids, juvenis. Eram crianças e me chamavam de 'tio Léo'. Hoje eles estão todos adultos, continuam chamando assim, então acabou que ficou. O apelido vem desse lance de eu ter formado muitos atletas. O pessoal às vezes acha que 'pô, esse cara é tio de todo mundo' (risos), pegou e segue", conta.
Leonardo já exerceu também as funções de árbitro e delegado da comissão técnica em anos anteriores. O profissional conta, com orgulho, de que a Terra da Luz participou de todas as edições do campeonato e demostra alegria pela capital cearense receber a terceira edição consecutiva do torneio.
"A primeira Copa foi em 2015, então, eu acabava exercendo função de treinador, coordenador da equipe, delegado de toda a delegação do Ceará. Vale lembrar que o Ceará foi o único estado do Nordeste que esteve presente em todas as Copas. No começo, eram menores, a primeira Copa teve oito estados participando. Hoje, nos três anos em que Fortaleza está sendo sede, todos os 27 estados estão presentes", aponta.
"Eu sou o primeiro professor de beach tennis do Estado, um dos primeiros a jogar aqui. Fortaleza é a terceira cidade a praticar o beach tennis no País. Começou lá no Rio, no começo de 2008, foi para Santos e, em novembro de 2008, chegou aqui em Fortaleza. Então, além de um dos primeiros praticantes daqui do Estado, eu também fui o primeiro professor", conta Léo.
"Comecei a dar aula em 2010, mais ou menos. Já era professor de tênis e teve uma demanda de pessoas querendo aprender a jogar beach tennis, e eu acabei conciliando, dando aula de tênis e beach tennis", relembra.