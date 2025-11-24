Conheça Nala, a mascote dos cearenses na Copa das Federações de Beach Tennis

Treinador Leonardo Souza, atleta Luan Oliveira e cadela Nala durante a Copa das Federações de Beach Tennis / Crédito: João Bosco Neto/Especial para O POVO

Dentre as curiosas histórias que envolveram a Copa das Federações de Beach Tennis, disputa em Fortaleza na semana passada, uma das mais inusitadas é a da cadelinha Nala, que é mascote da categoria B da Federação Cearense de Tennis e Beach Tennis. A golden retriever esteve ao lado do dono na conquista do titulo da modalidade, em vitória sobre o Maranhão. Aos 33 anos, o administrador e promotor de eventos esportivos Luan Oliveira disputou, pela terceira vez, a Copa das Federações. Junto dele, a sua fiel escudeira de quatro patas fez a alegria de muitos visitantes na orla fortalezense.

"A raça já é muito propícia para isso e a Nala é melhor ainda. Desde os três meses, hoje a Nala tem nove anos, ela anda comigo para todos os lados e isso facilitou muito para que ela ficasse ambientada e, por isso, acabou virando uma espécie de mascote no beach tennis, nos pódios, aonde eu sempre levo ela quando venço competições para ela estar batendo as fotos e aí acabou ganhando espaço aí com todo mundo em Fortaleza", explica. "Ela sempre foi muito de boa. O máximo que ela já pôde fazer foi pegar uma bolinha do torneio mesmo e rasgar um pouquinho, mas, de resto, ela sempre obedece muito bem", conclui. O primeiro professor de Beach Tennis do Ceará Em sua 10ª edição, a Copa das Federações contou com participantes que disputaram todas as edições do torneio. Este é o caso de Leonardo Souza, o "Tio Léo", pioneiro na categoria no Estado e também professor de Tênis.

Treinador de Luan, campeão na categoria B de 2025, ele explica que o apelido surgiu da forma carinhosa com que os jovens alunos o chamavam. "Eu dou aula de tênis desde 1997, então muitos dos que estão aqui eram meus alunos na fase de kids, juvenis. Eram crianças e me chamavam de 'tio Léo'. Hoje eles estão todos adultos, continuam chamando assim, então acabou que ficou. O apelido vem desse lance de eu ter formado muitos atletas. O pessoal às vezes acha que 'pô, esse cara é tio de todo mundo' (risos), pegou e segue", conta. Leonardo já exerceu também as funções de árbitro e delegado da comissão técnica em anos anteriores. O profissional conta, com orgulho, de que a Terra da Luz participou de todas as edições do campeonato e demostra alegria pela capital cearense receber a terceira edição consecutiva do torneio.