Fortaleza BC luta, mas é derrotado pelo Franca por 82 a 70 em casa

Fortaleza BC luta, mas é derrotado pelo Franca por 82 a 70 em casaAgora o Carcalaion terá pela frente uma sequência de dois jogos como visitante no NBB
O Fortaleza Basquete Cearense lutou até o fim, mas voltou a ser derrotado no NBB ao perder para o Franca-SP por 70 a 82, na manhã deste domingo, 23, no ginásio da Unifor. O revés, logo após a vitória sobre o Bauru, encerra a sequência de três jogos como mandante.
Agora, o Carcalaion permanece na 14ª colocação, com sete derrotas e três vitórias em dez partidas. A posição mantém o time dentro da zona de classificação para os playoffs, uma vez que avançam os 16 primeiros, enquanto os dois últimos caem para a Liga Ouro.
O Fortaleza BC enfrentou um adversário difícil na manhã deste domingo. O Franca é o atual sétimo colocado na disputa e foi derrotado apenas três vezes — mesmo com dois jogos a mais que o Tricolor. Mesmo assim, o Carcalaion não se deixou intimidar e fez uma partida equilibrada, não deixando os visitantes abrirem ampla vantagem e equilibrando o confronto.
No primeiro quarto, o Franca saiu na frente com leve superioridade, sustentado pelas jogadas da experiente dupla David Jackson e Lucas Dias, que conduziu as principais ações dos visitantes no jogo. Assim, o período terminou em 18 a 16 para o Franca.
No segundo quarto, o Carcalaion reagiu e passou a maior parte do tempo à frente, empurrado pela boa atuação do ala Jack Gohlke, destaque tricolor com 21 pontos. Nos segundos finais, porém, o Fortaleza BC viu o adversário crescer novamente e virar o placar por 21 a 20.
Nos dois últimos períodos, o Franca recuperou o controle da partida e encaminhou a vitória ao vencer o terceiro quarto por 17 a 14 e o último por 26 a 20, administrando a vantagem até o fim.
Agora, o NBB faz uma pausa para as competições internacionais. A seleção brasileira disputará as Eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete de 2027, o que empurra o retorno do Fortaleza BC para o dia 4 de dezembro. A equipe comandada por Jelena Todorovic volta às quadras para enfrentar o Brasília Basquete na Arena Nilson Nelson, na capital federal. Em seguida, enfrenta a equipe Rio Claro-SP.