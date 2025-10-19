Atlético-PI x Fortaleza: transmissão ao vivo do Brasileiro de Futsal

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atlético-PI x Fortaleza: transmissão ao vivo e com imagens do Brasileiro de Futsal

Cavernão e Leão do Pici medem forças neste domingo, 19, a partir das 11 horas, com transmissão da TV O POVO (48.2) e do YouTube do Esportes O POVO
No duelo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal, o Fortaleza visita o Atlético-PI neste domingo, 19, a partir das 11 horas, no Ginásio Verdão, em Teresina (PI). Assista à partida pelo player abaixo.

A partida terá transmissão ao vivo e com imagens da TV O POVO (48.2) e do canal do Esportes O POVO no YouTube, a partir das 10h45min.

Atlético-PI x Fortaleza pelo Brasileiro de Futsal: assista ao vivo

 

O confronto de volta será na próxima sexta-feira, 24, às 21h30min, no CFO, na capital cearense.

