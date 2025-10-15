Fortaleza recebe 7ª etapa do Circuito de Corridas Caixa em novembro

Com largada às 5h35min, no Aterro da Praia de Iracema, evento contará com uma ação social de doação de tênis

As inscrições devem ser feitas online e já estão disponíveis no site oficial da corrida ( https://circuitocaixa.com/2025-fortaleza ). No momento da inscrição, há duas opções de kit disponíveis, independentes da distância escolhida. O primeiro é o kit Caixa pelo valor de R$ 89 (mais R$ 8,90 taxa de serviço), que acompanha número de peito, chip de cronometragem, camiseta, sacola e medalha de participação (pós-prova).

No próximo dia 2 de novembro, Fortaleza vai receber mais uma etapa do Circuito de Corridas Caixa/Brazil Run Series. A largada será no Aterro da Praia de Iracema, a partir das 5h35min, e contará com provas de 5km e 10km, mais caminhada de 5km.

Já o kit Popular custa R$ 59 (mais R$ 5,90 taxa de serviço) e é composto por número de peito, chip de cronometragem e medalha de participação (pós-prova).

Para quem utilizar o cartão de crédito Caixa como forma de pagamento haverá um desconto de 20% ao confirmar sua participação na prova. Já os corredores acima de 60 anos pagarão 50% do valor da inscrição (esse desconto não é acumulativo com o desconto do Cartão de Crédito Caixa e tem vagas limitadas).

Corrida solidária



Além do incentivo ao esporte, o Circuito de Corridas Caixa/Brazil Run Series conta com o projeto Pegadas do Bem. A iniciativa beneficente foi criada há 11 anos pela HT Sports, empresa responsável pela corrida, com o objetivo de arrecadar tênis de corrida doados pelos participantes em todos os eventos realizados.

Para as etapas de 2025, os atletas têm um incentivo a mais. Os 150 primeiros que doarem um par de tênis em bom estado, durante a entrega de kits ou na arena do evento, ganham uma pochete de corrida exclusiva da Caixa.