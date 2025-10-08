Seleção cearense é vice-campeã da Copa Feminina de Beach Soccer

No torneio, realizado em João Pessoa (PB), equipe do Ceará venceu Pernambuco e Alagoas, mas perdeu para a seleção brasileira

Pela primeira vez disputando a competição, o Ceará perdeu apenas para a seleção brasileira, que saiu com o título. Nos outros jogos, contra Pernambuco e Alagoas, a equipe estadual foi superior e conquistou duas vitórias.

A seleção cearense feminina de beach soccer conquistou, no último domingo, 5, o vice-campeonato da Copa das Seleções, disputada em João Pessoa (PB).

O torneio faz parte do Paraíba World Beach Games 2025, evento apoiado pelo Governo da Paraíba com duração de 70 dias e que reúne mais de 10 competições nas diversas modalidades de esportes de praia.

Rennan Moura, diretor da Federação Cearense de Beach Soccer (CBBS), destaca a importância da conquista nas praias de João Pessoa para o futuro da modalidade no Estado. “Esse resultado mostra a força das nossas atletas, o trabalho da federação e o potencial que temos para continuar evoluindo. Enfrentamos seleções fortes, incluindo o Brasil, e saímos com a sensação de dever cumprido”.

Além da conquista coletiva, o Ceará também teve destaque individual: Martinha, uma das principais jogadoras da equipe, foi eleita Atleta Revelação da competição, coroando sua boa atuação ao longo dos três jogos.

Confira campanha do Ceará na competição: