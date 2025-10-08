Projeto de aulas gratuitas de basquete tem 150 vagas abertas; saiba como participar

Iniciativa já contempla mais de 1.200 pessoas no Estado e possui núcleos em Fortaleza e no interior

Em Fortaleza, são 11 espaços, divididos nos bairros Bom Jardim, Dias Macedo, Pantanal, Henrique Jorge e Centro. Além disso, há também aulas disponibilizadas em sedes em Aracati, Apuiarés, Morada Nova, Sobral, Crateús e Juazeiro do Norte (veja lista abaixo) .

O Projeto Rede Aspab (Associação dos Professores e Árbitros do Basquetebol Cearense) está com 150 vagas abertas para novos alunos. A iniciativa, criada em 2020, proporciona de forma gratuita a prática do basquete para crianças, adolescentes, jovens e adultos interessados na modalidade e já contempla cerca de 1.220 pessoas em núcleos espalhados pelo Estado.

Para se inscrever, basta ir ao núcleo de interesse nos dias e horários das aulas, e efetuar o cadastro preenchendo a ficha de inscrição e o termo de compromisso e responsabilidade. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados por um responsável. Caso o núcleo específico não tenha vagas disponíveis, será possível entrar na lista de espera.

Os treinos acontecem de duas a três vezes por semana, com turmas de iniciação, voltadas para quem está começando, e de aperfeiçoamento, destinadas aos alunos que integram as equipes participantes de competições estaduais.

Integração por meio do esporte

O organismo da Associação engloba também a Liga Cearense de Basquete e a Superliga de Basquete Escolar, promovendo campeonatos na modalidade para os alunos participantes do projeto.

“Mais do que aulas de basquete, ela garante acesso a uma prática esportiva orientada, com profissionais qualificados, materiais adequados e uniformes para os participantes. Além das atividades regulares, há ações que ultrapassam os muros dos núcleos, como festivais de integração e participação em competições, ampliando as oportunidades de desenvolvimento esportivo e social”, explica Tancredo Menezes, gestor da Aspab.