Projeto de aulas gratuitas de basquete tem 150 vagas abertas; saiba como participar

Iniciativa já contempla mais de 1.200 pessoas no Estado e possui núcleos em Fortaleza e no interior
O Projeto Rede Aspab (Associação dos Professores e Árbitros do Basquetebol Cearense) está com 150 vagas abertas para novos alunos. A iniciativa, criada em 2020, proporciona de forma gratuita a prática do basquete para crianças, adolescentes, jovens e adultos interessados na modalidade e já contempla cerca de 1.220 pessoas em núcleos espalhados pelo Estado.

Em Fortaleza, são 11 espaços, divididos nos bairros Bom Jardim, Dias Macedo, Pantanal, Henrique Jorge e Centro. Além disso, há também aulas disponibilizadas em sedes em Aracati, Apuiarés, Morada Nova, Sobral, Crateús e Juazeiro do Norte (veja lista abaixo).

Para se inscrever, basta ir ao núcleo de interesse nos dias e horários das aulas, e efetuar o cadastro preenchendo a ficha de inscrição e o termo de compromisso e responsabilidade. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados por um responsável. Caso o núcleo específico não tenha vagas disponíveis, será possível entrar na lista de espera.

Os treinos acontecem de duas a três vezes por semana, com turmas de iniciação, voltadas para quem está começando, e de aperfeiçoamento, destinadas aos alunos que integram as equipes participantes de competições estaduais.

Integração por meio do esporte

O organismo da Associação engloba também a Liga Cearense de Basquete e a Superliga de Basquete Escolar, promovendo campeonatos na modalidade para os alunos participantes do projeto.

“Mais do que aulas de basquete, ela garante acesso a uma prática esportiva orientada, com profissionais qualificados, materiais adequados e uniformes para os participantes. Além das atividades regulares, há ações que ultrapassam os muros dos núcleos, como festivais de integração e participação em competições, ampliando as oportunidades de desenvolvimento esportivo e social”, explica Tancredo Menezes, gestor da Aspab.

Confira os núcleos da Rede Adesp:

Fortaleza

  • Bom Jardim: Colégio Cecília Meireles (segunda, quinta e sábado)
  • Centro: Centro Universitário Ari de Sá (terça, quinta e sexta)
  • Dias Macedo: EEFM Antonio Dias Macedo e Escola João Hippolyto De Azevedo (segunda a sexta, em ambas)
  • Henrique Jorge: Praça Paulo Ney (terça, quinta e sexta)
  • Pantanal: Escola Municipal Geísa Firmo Gonçalves (segunda, quarta e sexta)

Outras cidades

  • Aracati: Ginásio Municipal Senador Carlos Jereissati (segunda, terça, quarta e sexta)
  • Apuiarés: Ginásio Erivaldo Alves (segunda a sexta)
  • Morada Nova: Ginásio de Esportes Dr. Jorge Luis Chagas Maia e EEEP Osmira Eduardo de Castro (segunda, terça, quarta, sexta e sábado, em ambos)
  • Sobral: Escola Professor Teodoro Soares (segundas e sextas e sábado)
  • Crateús: Quadra da Praça Mais Infância (terça e quinta)
  • Juazeiro do Norte: EEMTI Presidente Geisel Polivalente e ECIM. Dr. Edward Teixeira Férrer (segunda, terça, sexta e sábado, em ambas)

Mais informações: @redeaspab (Instagram) ou [email protected]

