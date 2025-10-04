AO VIVO: São João do Jaguaribe visita o Passo Fundo pelo Brasileiro de Futsal; veja jogo com imagens

AO VIVO: São João do Jaguaribe visita o Passo Fundo pelo Brasileiro de Futsal; veja jogo com imagensPelo jogo de volta das oitavas de final do Brasileiro de Futsal, Passo Fundo-RS x São João do Jaguaribe duelam neste sábado, 4, com transmissão ao vivo; assista online e grátis ao jogo
Passo Fundo-RS e São João do Jaguaribe se enfrentam neste sábado (4/10), às 19 horas (horário de Brasília), na Arena Comercial, em Passo Fundo (RS), pela partida de volta das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal 2025.
Você pode acompanhar a transmissão da partida ao vivo, grátis e com imagens, na TV O POVO (canal 48.2) e no canal do Esportes O POVO no YouTube: youtube.com/@esportesop.
Transmissão de Passo Fundo x São João do Jaguaribe: assistir ao vivo ao jogo do Brasileiro de Futsal hoje, 4
Assista no player acima ou direto do YouTube do Esportes O POVO
Confira escalações de Passo Fundo x São João do Jaguaribe:
Passo Fundo: Queixo, Ramón, Gustavo, Cardelli e São Pedro. Téc: Vandré da Costa.
São João do Jaguaribe: Jamerson, Gabriel, Alef, Joalison e Índio. Téc: Flávio Cavalcante.
Brasileiro de Futsal é no Esportes O POVO:
O Esportes O POVO transmite os jogos de todos os times cearenses ao vivo pela TV O POVO (canal 48.2) e no canal do Esportes O POVO no YouTube: youtube.com/@esportesop.