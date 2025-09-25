Mudança de categoria leva fisiculturista ao Olympia; conheça

O alemão Urs Kalecinski estreou com vitória na categoria Open e garantiu classificação para o Mr. Olympia 2025. / Crédito: Reprodução/ Instagram @moriauphoto

O fisiculturista alemão Urs Kalecinski vive um momento decisivo em sua carreira. Após anos de destaque na Classic Physique, o atleta surpreendeu o cenário internacional ao migrar para a categoria Open, a mais prestigiada do esporte. A mudança já rendeu frutos: em sua estreia, Kalecinski conquistou o título do Itália Pro, disputado no dia 7 de setembro, em Milão, e carimbou a vaga para o Mr. Olympia.