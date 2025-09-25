Mudança de categoria leva fisiculturista ao Olympia; conheça

Quem é o fisiculturista que trocou de categoria e se classificou para o OlympiaAlemão venceu o Itália Pro em Milão e conquistou classificação para o Mr. Olympia 2025, agora competindo na divisão Open
O fisiculturista alemão Urs Kalecinski vive um momento decisivo em sua carreira. Após anos de destaque na Classic Physique, o atleta surpreendeu o cenário internacional ao migrar para a categoria Open, a mais prestigiada do esporte.
A mudança já rendeu frutos: em sua estreia, Kalecinski conquistou o título do Itália Pro, disputado no dia 7 de setembro, em Milão, e carimbou a vaga para o Mr. Olympia.
Trajetória até o Mr. Olympia: quem é Urs Kalecinski
Com apenas 27 anos de idade, Urs vinha acumulando pódios expressivos na Classic Physique. Ele ficou entre os três melhores nas últimas três edições do Mr. Olympia, dividindo o palco com o brasileiro Ramon Dino e o canadense Chris Bumstead, atual campeão.
No entanto, no último mês, anunciou sua transição para a Open. Segundo o atleta, já não era saudável manter-se dentro do limite de peso da Classic.
A decisão, embora ousada, se mostrou acertada diante do resultado imediato em sua estreia na nova categoria.
Estreia do fisiculturista com título na Itália
A Open é considerada a divisão mais nobre do fisiculturismo por não possuir limite de peso, reunindo os competidores com maior volume muscular do mundo.
E Urs não decepcionou: logo em sua primeira participação, superou adversários de peso, como o canadense Quinton Eriya e o britânico Marc Hector, e conquistou o troféu do Itália Pro.
O triunfo o coloca diretamente no line-up do Mr. Olympia 2025, que acontece entre os dias 9 e 12 de outubro, em Las Vegas, nos Estados Unidos.
O evento é reconhecido como a “Copa do Mundo” do fisiculturismo e reúne os maiores atletas do planeta.