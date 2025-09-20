Ouro: Caio Bonfim dá ao Brasil seu primeiro título mundial na marcha atlética Bonfim, que já tinha conquistado a prata na prova de 35 quilômetros no sábado passado, iniciou um ataque feroz na última volta do circuito e concluiu a prova com o tempo de 1h18min35s 14:37 | 20/09/2025 Autor AFP AFP Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia

Caio Bonfim conquistou o ouro na prova de 20km da marcha atlética, no Mundial de Tóquio / Crédito: JEWEL SAMAD / AFP

Caio Bonfim fez história ao se tornar o primeiro marchador brasileiro a conquistar o campeonato mundial, após superar seus adversários na prova de 20 quilômetros neste sábado (20, data local) em Tóquio, com uma recuperação fantástica no trecho final. Bonfim, que já tinha conquistado a prata na prova de 35 quilômetros no sábado passado, iniciou um ataque feroz na última volta do circuito e concluiu a prova com o tempo de 1h18min35s, à frente do chinês Zhaozhao Wang (1h18min43s, prata) e do espanhol Paul McGrath (1h18min45s, bronze).

Com a vitória de Caio, o Brasil conquista seu terceiro título mundial da história no atletismo, depois de Fabiana Murer no salto com vara em 2011, e Alison dos Santos nos 400 metros com barreiras em 2022. Alma de pioneiro No total, a conta de medalhas brasileiras em Mundiais de atletismo chega agora a 19, quatro delas em provas da marcha atlética, e todas com Caio Bonfim, de 34 anos, um pioneiro para o Brasil nesta disciplina e maior medalhista do país em campeonatos mundiais. As duas primeiras foram de bronze nos 20 quilômetros, em 2017 e 2023, antes de dar um salto de qualidade neste Mundial de Tóquio com a prata nos 35 quilômetros e, sobretudo, este ouro dos 20 quilômetros, a recompensa de uma longa e árdua carreira.