Mundial masculino de vôlei: tabela, grupos, jogos do Brasil e onde assistir

Seleção estreia na campetição neste domingo, 14, diante da China
Autor Gazeta
O Mundial masculino de vôlei 2025 tem início nesta sexta-feira nas Filipinas, reunindo 32 seleções em busca da taça. O torneio será disputado com a fase de grupos abrindo o caminho para os playoffs.

No Grupo H, o Brasil estreia no dia 14 de setembro contra a China. Na sequência, a equipe comandada por Bernardinho encara a República Tcheca e fecha a primeira fase diante da Sérvia. Apenas os dois melhores de cada chave garantem vaga na etapa seguinte.

Tricampeão mundial em 2002, 2006 e 2010, o Brasil chega ao torneio em busca de retomar o protagonismo e – motivado pelo bronze na Liga das Nações – encerrar um jejum de 15 anos sem conquistar o título.

Onde assistir

A competição terá transmissão do SporTV e da plataforma oficial VBTV, levando as emoções do vôlei para os fãs brasileiros e internacionais.

