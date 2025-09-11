Mundial masculino de vôlei: tabela, grupos, jogos do Brasil e onde assistir

O Mundial masculino de vôlei 2025 tem início nesta sexta-feira nas Filipinas, reunindo 32 seleções em busca da taça. O torneio será disputado com a fase de grupos abrindo o caminho para os playoffs.

No Grupo H, o Brasil estreia no dia 14 de setembro contra a China. Na sequência, a equipe comandada por Bernardinho encara a República Tcheca e fecha a primeira fase diante da Sérvia. Apenas os dois melhores de cada chave garantem vaga na etapa seguinte.