Verstappen conquista pole e Bortoleto largará em 8º no GP da Itália de Fórmula 1

O grid para o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 está definido. Em Monza, Max Verstappen, da Red Bull, conquistou a pole position, com o tempo de 1min18s792. É a quinta vez que ele larga na frente nesta temporada. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, teve grande desempenho e largará na oitava posição.
Completando a pódio do treino classificatório aparecem Lando Norris (McLaren), que teve o melhor tempo dos treinos livres, na segunda posição terminou e seu companheiro Oscar Piastri, também da McLaren.
O Grande Prêmio da Itália será neste domingo, 7, a partir das 10h (de Brasília), em Monza.
Treino classificatório
Russell x Norris no Q1
O Q1 foi marcado pela disputa pelo melhor tempo entre George Russell e Lando Norris. O piloto da Mercedes começou melhor, com 1min19s414. Já Gabriel Bortoleto também teve ótimo desempenho e terminou na sétima posição, cravando 1min19s688.
Os eliminados nesta primeira sessão foram Isack Hadjar (Racing Bulls), Lance Stroll (Aston Martin), Franco Colapinto (Alpine), Pierre Gasly (Alpine) e Liam Lawson (Racing Bulls).
Bortoleto no Q2
Gabriel Bortoleto foi um dos destaques do Q2. O brasileiro manteve a sexta posição e não correu riscos de perder a vaga, garantindo presença no Q3. Na briga pela ponta, George Russell competiu com Max Verstappen, mas manteve sua posição ao final desta etapa, com o tempo de 1min19s140.
Os eliminados no Q2 foram Oliver Bearman (Haas), Nico Hulkenberg (Sauber), Carlos Sainz Jr. (Williams), Alexander Albon (Williams) e Esteban Ocon (Haas).
Pole holandesa
A última parte da classificatória continuou com Max Verstappen inalcançável. O holandês fez o tempo de 1min18s792 no começo da prova e garantiu mais uma pole position na temporada. Bortoleto melhorou o tempo em relação ao Q1 e ao Q2, cravando 1min19s390.
Veja o grid completo para o GP da Itália de Fórmula 1:
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lando Norris (McLaren)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- George Russell (Mercedes)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Gabriel Bortoleto (Sauber)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Oliver Bearman (Haas)
- Nico Hülkenberg (Sauber)
- Carlos Sainz Jr. (Williams)
- Alexander Albon (Williams)
- Esteban Ocon (Haas)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
(Com Leví Lima para Esportes O POVO)