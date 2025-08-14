Corrida exclusivamente feminina, Girl Power acontece neste domingo, 17

Corrida Girl Power - evento acontece neste domingo, 17 / Crédito: divulgação

Fortaleza recebe neste domingo, 17, a corrida Girl Power, uma corrida exclusivamente feminina. A realização do evento parte do Governo Federal através da Lei de Incentivo ao esporte. A prova contará com um circuito de 5 km e o outro de 10 km, tendo seu início às 05h30min, no aterro da praia de Iracema, localizado na avenida Historiador Raimundo Girão, 800. O percurso de 5 km se inicia no Aterro e se estende pela Beira-Mar até a praia da volta da Jurema, onde as participantes irão em direção à avenida da Abolição, local onde se encerra a competição.