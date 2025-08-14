Corrida exclusivamente feminina, Girl Power acontece neste domingo, 17

Corrida exclusivamente feminina, Girl Power acontece neste domingo, 17A prova contará com um circuito de 5 km e o outro de 10 km, tendo seu início às 05h30min, no aterro da praia de Iracema, localizado na avenida Historiador Raimundo Girão, 800
Fortaleza recebe neste domingo, 17, a corrida Girl Power, uma corrida exclusivamente feminina. A realização do evento parte do Governo Federal através da Lei de Incentivo ao esporte.
A prova contará com um circuito de 5 km e o outro de 10 km, tendo seu início às 05h30min, no aterro da praia de Iracema, localizado na avenida Historiador Raimundo Girão, 800. O percurso de 5 km se inicia no Aterro e se estende pela Beira-Mar até a praia da volta da Jurema, onde as participantes irão em direção à avenida da Abolição, local onde se encerra a competição.
O circuito de 10 km tem um trajeto similar, mas alongado devido ao maior cumprimento. Nesta categoria da prova, o caminho se estende por toda a avenida Beira-Mar e vai até parte da avenida Vicente de Castro, retorna pelo mesmo trajeto até ir para a avenida da Abolição.
As inscrições podem ser feitas pelo site Running Place e custam a partir de 79,99. Os kits do evento contém camisa, sacola e medalha pós-prova, podendo ser retirados na loja Decathlon do Shopping RioMar Fortaleza, localizado na rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500.
Os kits podem ser retirados na sexta-feira, 15, entre 10 e 20 horas, ou no sábado, 16, entre às 10 e as 18 horas. As três primeiras colocadas de cada categoria receberão um troféu como premiação.
SERVIÇO:
Evento: Girl Power - Fortaleza
Distâncias: 5k e 10k
Data: 17/08/2025 (domingo)
Local: Aterro de Iracema