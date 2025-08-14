Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corrida exclusivamente feminina, Girl Power acontece neste domingo, 17

A prova contará com um circuito de 5 km e o outro de 10 km, tendo seu início às 05h30min, no aterro da praia de Iracema, localizado na avenida Historiador Raimundo Girão, 800
Autor João Bosco Neto
João Bosco Neto Autor
Fortaleza recebe neste domingo, 17, a corrida Girl Power, uma corrida exclusivamente feminina. A realização do evento parte do Governo Federal através da Lei de Incentivo ao esporte.

A prova contará com um circuito de 5 km e o outro de 10 km, tendo seu início às 05h30min, no aterro da praia de Iracema, localizado na avenida Historiador Raimundo Girão, 800. O percurso de 5 km se inicia no Aterro e se estende pela Beira-Mar até a praia da volta da Jurema, onde as participantes irão em direção à avenida da Abolição, local onde se encerra a competição.

O circuito de 10 km tem um trajeto similar, mas alongado devido ao maior cumprimento. Nesta categoria da prova, o caminho se estende por toda a avenida Beira-Mar e vai até parte da avenida Vicente de Castro, retorna pelo mesmo trajeto até ir para a avenida da Abolição.

As inscrições podem ser feitas pelo site Running Place e custam a partir de 79,99. Os kits do evento contém camisa, sacola e medalha pós-prova, podendo ser retirados na loja Decathlon do Shopping RioMar Fortaleza, localizado na rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500.

Os kits podem ser retirados na sexta-feira, 15, entre 10 e 20 horas, ou no sábado, 16, entre às 10 e as 18 horas. As três primeiras colocadas de cada categoria receberão um troféu como premiação.

SERVIÇO:

Evento: Girl Power - Fortaleza
Distâncias: 5k e 10k
Data: 17/08/2025 (domingo)
Local: Aterro de Iracema

 

