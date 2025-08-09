Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

João Fonseca avança no Masters 1000 de Cincinnati após desistência de Fokina

João Fonseca avança no Masters 1000 de Cincinnati após desistência de Fokina

O espanhol Alejandro Davidovich Fokina, 18º do ranking ATP, deixou a quadra exausto no 10º game do segundo set
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O tenista brasileiro João Fonseca se classificou para a próxima fase do Masters 1000 de Cincinnati após desistência do espanhol Alejandro Davidovich Fokina, 18º do ranking ATP. A partida foi paralisada no 10º game do segundo set, após o jogador ibérico deixar a quadra por desgaste físico.

Fokina venceu o primeiro set no tie-break. No segundo, o espanhol chegou a abrir 4 a 0. A partir daí, João cresceu na partida, diminuiu os erros e construiu a virada por 5 a 4. Quando o brasileiro passou à frente, o tenista 18º do ranking acusou uma lesão e desistiu da partida.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

"Em primeiro lugar tentei dar o meu melhor. Busquei impor a minha técnica e busquei a virada no segundo set. Não sei o que aconteceu, lamento por ele, mas fico feliz com a classificação. Foi um bom jogo com quebras para os dois lados. Ele conseguiu sacar bem e no tie-break foi melhor. No segundo set, ele começou melhor, mas eu não desisti do jogo, quebrei o saque dele, subi o nível e consegui a virada. Desejo melhoras para o Fokina, que é um grande jogador", disse o brasileiro.

Leia mais

No duelo, Fonseca começou melhor e conseguiu a primeira quebra de saque da partida. O rival espanhol devolveu a marca nos games seguintes e conseguiu a virada para 5 a 4 posteriormente.

No game que poderia confirmar o set em favor de Fokina, João Fonseca quebrou o serviço e empatou.

Na sequência, o carioca confirmou o saque e abriu 6 a 5. Fokina não bobeou e empatou, aproveitando o serviço. No tie-break, o espanhol foi mais consistente e levou o primeiro set com 7 a 4 no game decisivo.

Fokina começou embalado no segundo set. O espanhol abriu quatro games a zero, com duas quebras. Quando um pneu parecia próximo, João Fonseca começou a reação e, com duas quebras de saque, diminuiu a diferença para 4 a 3.

Neste ponto da partida, o espanhol apresentava sinais de desgaste e foi exausto ao banco esperar o próximo ponto. Se aproveitando do momento ruim do adversário, Fonseca venceu os dois games seguintes e, quando virou a partida, viu seu adversário deixar o confronto por questões físicas.

Mais cedo, a tenista brasileira Bia Haddad foi eliminada em sua estreia em Cincinnati ao perder para a australiana Maya Joint, número 45 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/4.

O jogo foi marcado por muita alternância no placar. No primeiro set, Bia salvou um break point, mas acabou sofrendo a quebra decisiva quando jogava para empatar por 5 a 5, deixando a australiana fechar em 6/4.

No segundo set, a brasileira teve que salvar três break points no início, mas reagiu e quebrou o saque de Joint duas vezes. Porém, quando sacava para fechar, Bia sofreu a quebra. Logo depois ela teve quatro set points no saque da adversária, não conseguindo confirmar nenhum. Finalmente, em sua segunda chance de sacar para o set, ela garantiu a vitória na parcial por 6/4.

O terceiro set também foi muito disputado, com quebras para os dois lados, mas a australiana foi quem levou a melhor, fechando o set em 6/4 e a partida em 2 a 1.

 (Com Gazeta Esportiva)

 

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar