João Fonseca avança no Masters 1000 de Cincinnati após desistência de Fokina

João Fonseca avançou após o abandono do espanhol Davidovich Fokina / Crédito: Foto por MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O tenista brasileiro João Fonseca se classificou para a próxima fase do Masters 1000 de Cincinnati após desistência do espanhol Alejandro Davidovich Fokina, 18º do ranking ATP. A partida foi paralisada no 10º game do segundo set, após o jogador ibérico deixar a quadra por desgaste físico. Fokina venceu o primeiro set no tie-break. No segundo, o espanhol chegou a abrir 4 a 0. A partir daí, João cresceu na partida, diminuiu os erros e construiu a virada por 5 a 4. Quando o brasileiro passou à frente, o tenista 18º do ranking acusou uma lesão e desistiu da partida.

Na sequência, o carioca confirmou o saque e abriu 6 a 5. Fokina não bobeou e empatou, aproveitando o serviço. No tie-break, o espanhol foi mais consistente e levou o primeiro set com 7 a 4 no game decisivo. Fokina começou embalado no segundo set. O espanhol abriu quatro games a zero, com duas quebras. Quando um pneu parecia próximo, João Fonseca começou a reação e, com duas quebras de saque, diminuiu a diferença para 4 a 3. Neste ponto da partida, o espanhol apresentava sinais de desgaste e foi exausto ao banco esperar o próximo ponto. Se aproveitando do momento ruim do adversário, Fonseca venceu os dois games seguintes e, quando virou a partida, viu seu adversário deixar o confronto por questões físicas.

Mais cedo, a tenista brasileira Bia Haddad foi eliminada em sua estreia em Cincinnati ao perder para a australiana Maya Joint, número 45 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/4. O jogo foi marcado por muita alternância no placar. No primeiro set, Bia salvou um break point, mas acabou sofrendo a quebra decisiva quando jogava para empatar por 5 a 5, deixando a australiana fechar em 6/4. No segundo set, a brasileira teve que salvar três break points no início, mas reagiu e quebrou o saque de Joint duas vezes. Porém, quando sacava para fechar, Bia sofreu a quebra. Logo depois ela teve quatro set points no saque da adversária, não conseguindo confirmar nenhum. Finalmente, em sua segunda chance de sacar para o set, ela garantiu a vitória na parcial por 6/4.