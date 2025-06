Ícones da nova geração: Sinner e Alcaraz se enfrentam na final de Roland Garros

A decisão no principal palco do saibro francês marca também a primeira entre os dois ícones da nova geração em um Grand Slam. O importante confronto tem sabor de revanche para Sinner, que perdeu um torneio "dentro de casa" para o espanhol, em maio.

A final de Roland Garros coloca frente a frente os dois principais nomes da nova geração do tênis. O italiano Jannik Sinner, de 23 anos, número 1 do ranking, encara o espanhol Carlos Alcaraz, 22, vice-líder, na famosa quadra Philippe Chatrier, em Paris, na França, a partir das 10 horas (horário de Brasília), deste domingo, 8.

Os tenistas estiveram frente a frente na final do Aberto de Roma, torneio de saibro que antecede a disputa do grand slam francês. Na ocasião, Alcaraz venceu por dois sets a zero, com parciais de 7-6, 7-5 no tie break, e 6-1.

Este será o 12º encontro entre os dois melhores tenistas do mundo, com Alcaraz tendo vantagem no duelo. O espanhol venceu sete vezes o adversário e ostenta atualmente quatro vitórias seguidas. Em finais de torneios, Sinner permanece em desvantagem, tendo vencido apenas o ATP de Umag, em 2022.

Alcaraz, por sua vez, bateu o rival no ATP de Beijing, em 2024, além de superar o italiano em Roma.