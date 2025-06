Evento de cervejaria em Fortaleza exibe final do Aberto da França

O evento terá início pela manhã e será exclusivo para convidados. A marca de bebidas promete "unir a sofisticação do tênis e da marca em uma experiência especial" e terá o menu do Brunch, que será servido aos convidados, assinado pela chef cearense Marina Araújo.

A cervejaria Stella Artois, patrocinadora de Roland Garros, exibirá a final do Aberto da França, que ocorre neste domingo, 8, não antes das 10 horas da manhã. A exibição da partida será em um evento realizado no Ideal Clube, localizado na avenida Monsenhor Tabosa, 1381.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A ação faz parte de uma série de iniciativas que a marca fez durante a realização do torneio. Antes dos jogos de quinta-feira, 5, Gustavo Kuerten desenhou o famoso coração na quadra Philippe Chatrier, gesto que o brasileiro eternizou na disputa do Roland Garros de 2001.

Nos 25 anos do momento em que Guga atingiu o top um no ranking da ATP, o gesto de desenhar o coração celebrou o início da parceria entre o ex-tenista e a marca cervejeira. A Stella Artois também lançou uma peça publicitária de 30 segundos, onde se alternavam imagens atuais e imagens de 2001 do desenho do coração.

Guga também colocou sua marca em uma estátua de Philippe Chatrier, feita do saibro da própria quadra e entregue ao presidente da Federação Francesa de Tênis, Gilles Moretton. Outros locais marcantes para Guga, como o saibro de Rothenbaum, em Hamburgo, receberam a ação publicitária.