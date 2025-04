Verstappen supera McLarens e vence GP do Japão; Bortoleto é 19º

Max Verstappen liderou de ponto a ponto e foi o grande vencedor do GP do Japão da Fómrula 1 2025 / Crédito: PHILIP FONG/AFP

O piloto holandês Max Verstappen, tetracampeão mundial, conquistou neste domingo, 6, sua primeira vitória da temporada 2025 da Fórmula 1 ao vencer o Grande Prêmio do Japão. Verstappen, da Red Bull, que largou da pole position, superou as duas McLarens, do britânico Lando Norris e do australiano Oscar Piastri, aos quais superou em 1,4 e 2,1 segundos, respectivamente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Você pilotou perfeitamente, ótimo trabalho", comemorou o chefe da Red Bull, Christian Horner, parabenizando seu piloto pelo rádio. "É maravilhoso! Mostramos que nunca desistimos. É fantástico. Nosso fim de semana foi incrível", respondeu Verstappen. Quando alguns começavam a falar de um declínio da carreira do holandês, 'Mad Max' mostrou que ainda é o melhor piloto do grid e que não abrirá mão do título sem lutar. Depois de conquistar a pole por 12 milésimos de segundo para surpresa geral no sábado, Verstappen dominou a corrida deste domingo do início ao fim, sem dar a menor chance a Norris e Piastri.

"Foi uma corrida divertida. Tive dois carros laranja no retrovisor durante toda a corrida e fui obrigado a forçar constantemente, especialmente nas últimas vinte voltas. Estou muito orgulhoso da minha corrida e do meu fim de semana. Não cometi erros e maximizei o potencial do carro", explicou. Autor de uma boa largada, o holandês não precisou se preocupar com Norris, exceto na troca dos pneus. Na saída dos 'stands', o britânico tentou ultrapassar o líder pelo lado de fora quando não havia espaço físico para isso e foi obrigado a correr na grama, perdendo um tempo valioso que não conseguiu mais recuperar.

"A grama estava um pouco alta, então Lando [Norris] fez questão de cortá-la com perfeição", brincou Verstappen. 'Mad Max', que venceu pela quarta vez consecutiva em Suzuka, alcançou a 64ª vitória da carreira e a primeira da temporada. Mundial fica acirrado Na classificação geral do Mundial de Pilotos, Verstappen é agora o segundo colocado, um ponto atrás de Norris, e Piastri ocupa o terceiro lugar, a 13 pontos do companheiro de equipe.

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) terminou em quarto lugar, à frente das duas Mercedes, do britânico George Russell e do italiano Andrea Kimi Antonelli, enquanto seu companheiro de equipe britânico, Lewis Hamilton, ficou na sétima posição. Outro destaque da prova foi o estreante francês Isack Hadjar (Racing Bulls) que terminou em oitavo lugar e marcou os primeiros quatro pontos de sua carreira na F1 neste que foi seu terceiro Grande Prêmio. Após a saída da pista durante a volta de apresentação na Austrália e o 11º lugar na China devido a uma má estratégia da sua equipe, o parisiense de 20 anos, sétimo no grid, foi finalmente recompensado.