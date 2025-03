Corredores fazem prova dentro de shopping de Fortaleza, desafio inédito no NE

Os corredores de Fortaleza participaram de uma experiência inédita no Nordeste na manhã deste domingo, 30. Trata-se do Shop Run Experience, uma prova de 5km pelos corredores internos do RioMar Fortaleza, antes mesmo da abertura do shopping.

Diferentemente das tradicionais corridas de rua, o percurso passou pelo estacionamento, pisos internos e praça de alimentação, trazendo um novo desafio aos atletas.