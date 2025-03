Super Treino Guará arrecada mais de 1 tonelada de alimentos para doação em Fortaleza

Super Treino Guará arrecada mais de 1 tonelada de alimentos / Crédito: Divulgação

A 11ª edição do Super Treino Guará, focado em corridas de rua, arrecadou mais de 1 tonelada de alimentos para doação no último sábado, 22, em Fortaleza. O evento contou com parceria da assessoria esportiva Tio Flavinho. O Super Treino reuniu dezenas de corredores para uma experiência que envolveu bem-estar e solidariedade. Cada participante contribuiu com 3 kg de alimentos no ato da inscrição. A arrecadação, que somou 1 tonelada, foi doada ao Hospital Infantil Filantrópico (Sopai) e à Obra Social Lúmen.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O evento entrou para o calendário esportivo da cidade, acontecendo todos os anos e buscando incentivar hábitos saudáveis por meio do esporte, ao mesmo tempo em que se preocupa com o impacto social que a marca pode causar. Essa é a visão de Flávio Figueiredo, diretor do Supermercado Guará.