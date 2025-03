Co-League promove festival de vôlei juvenil nos dias 15 e 16 de março

A iniciativa acontecerá no Centro de Formação Olímpica (CFO), de 8 às 17 horas, com objetivo de "reunir atletas da região para promover novas experiências, aprimoramento técnico e bem-estar físico e mental"

A iniciativa acontecerá no Centro de Formação Olímpica (CFO), de 8 às 17 horas, com objetivo de "reunir atletas da região para promover novas experiências, aprimoramento técnico e bem-estar físico e mental".

O encontro ofertará oficinas, jogos, palestras e workshops e atividades lúdicas para as participantes, que devem estar inscritas no site da Co-League para utilizarem os serviços fornecidos.

Esta será a quinta edição do evento, que já passou por São Bernardo do Campo(SP), São José dos Campos(SP), Belém(PA) e Salvador(BA).

Entre os parceiros da iniciativa estão a Google, patrocinadora exclusiva dessa edição do Festival, o Instituto Dragão do Mar e da Federação de Voleibol do Estado do Ceará (Fevece).