Fortaleza Basquete Cearense visita o Paulistano e precisa ganhar para atingir classificação no NBB

Fortaleza BC visita o Paulistano pelo NBB / Crédito: Miguel Schincariol/ São Paulo FC

O Fortaleza Basquete Cearense vai ter mais um desafio importante no mês de março, pelo Novo Basquete Brasil (NBB) 2024/2025. Em duelo contra o Paulistano, o time cearense visita o Ginásio Antonio Prado Jr, em São Paulo, nesta quinta-feira, 6, às 20h. O Carcalaion vem de vitória contra o São Paulo, e busca ampliar sequência de triunfos para brigar pelos playoffs da competição nacional. O Tricolor tem o pior aproveitamento da temporada (26.9), ganhando em apenas 7 oportunidades nas 26 partidas disputadas, e ocupando a lanterna do NBB.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Apesar da situação apartada da equipe cearense no final da temporada, a classificação para os playoffs não está tão distante assim, com o Fortaleza precisando de pelo menos uma vitória para atingir o 16º posto. No NBB os 16 primeiros colocados jogam a pós-temporada.

As equipes já se enfrentaram na temporada atual, com o Fortaleza saindo com a vitória por 66 a 49, ainda em novembro de 2024. Há quase quatro meses do primeiro confronto, as equipes ocupam posições diferente na tabela, enquanto o Carcalaion batalha para deixar a última colocação, o Paulistano tem bom aproveitamento (52%), registrando 13 vitórias em 25 jogos, e ocupando a oitava colocação. Com sete jogos restantes na temporada, o Tricolor vai precisar de sua força de reação para melhorar sua campanha na competição. Cinco dos sete jogos restantes serão em casa, com isso, a equipe precisa do apoio da torcida para alavancar mais vitórias e conseguir a colocação.