Fortaleza BC encara São Paulo e precisa voltar a vencer para brigar pelos playoffs

Carcalaion é o lanterna do NBB 2024/2025, com apenas 6 vitórias em 25 jogos. No primeiro turno, Tricolor paulista venceu por apenas um ponto na capital cearense

Depois de perder, em sequência, para os três melhores times do Novo Basquete Brasil (NBB) 2024/2025, o Fortaleza Basquete Cearense vai finalmente vai encarar um rival mais acessível. Atual lanterna do principal torneio do Brasil, o Carcalaion enfrenta o São Paulo, 13º da tabela, nesta terça-feira, 4, às 20 horas, no ginásio do Morumbis, na capital paulista. A partida será exibida no Youtube do NBB e no Basquetpass.

Trata-se do 26º jogo da equipe cearense nesta edição do torneio. Até agora, foram apenas seis vitórias, o que deixa o time em 18º entre 18 times. Ainda assim, a zona de classificação para os playoffs não está muito longe. O Carcalaion almeja o 16º posto, hoje com o Botafogo-RJ, que tem 8 vitórias em 26 partidas.