João Fonseca supera argentino e avança às oitavas no ATP 250 de Buenos Aires

Tenista brasileiro supera anfitrião Tomas Etcheverry por 2 sets a 0 e vai encarar Federico Coria na próxima etapa do torneio

Mais uma atuação convincente e mais uma vitória de João Fonseca em um torneio de grande nível no circuito profissional de tênis. Nesta quarta-feira, 12, o brasileiro passou pelo primeiro desafio do ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina.

Número 99 do mundo, João Fonseca superou um tenista da casa. Ele derrubou o anfitrião Tomas Etcheverry, número 44 do ranking, por 2 sets a 0, com um duplo 6/3.