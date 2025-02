Fortaleza BC recebe o Brasília Basquete nesta sexta-feira, 7, no Centro de Formação Olímpica

Flávio Espiga afirmou que a equipe terá grades desafios pela frente, e ressaltou a qualidade do adversário

O técnico Flávio Espiga afirmou que a equipe terá grades desafios pela frente, e ressaltou a qualidade do próximo adversário e o bom campeonato que eles vem fazendo — o Brasília ocupa a 3ª colocação geral na temporada atual.

O Fortaleza Basquete Cearense/ CFO , volta às quadras nesta sexta-feira, 7, às 19h30, em confronto contra o Brasília Basquete , no Centro de Formação Olímpica ( CFO ). O jogo será válido pela 23ª rodada do Novo Basquete Brasil (NBB).

No ano de 2025, o Fortaleza vêm tendo bons resultados, focando, principalmente, em atuações coletivas para tentar se recuperar na tabela. Esse ano o time conquistou duas vitórias em três jogos.

Após uma boa temporada 2023/2024, a equipe cearense não conseguiu repetir a boa fase na temporada atual, onde conquistou apenas quatro vitórias em 17 jogos do primeiro turno do brasileiro.

A NBB teve momento de "inter temporada" para realização da Copa Super 8, competição onde jogam os 8 primeiros colocados na tabela do campeonato nacional. O Carcalaion não jogou a copa por está ocupado atualmente a 16ª posição na tabela.

O comandante pediu contribuição do torcedor para conquistar a vitória nesta sexta-feira, 7: "a gente conta muito com o torcedor tricolor, é ai que a gente mostra a força, quando a gente está subindo, querendo aquele apoio a mais", concluiu.

Fortaleza BC x Brasília - 07/02 (sexta-feira) - 19h30 - Arena CFO (23ª rodada)

Flamengo x Fortaleza BC - 13/02 (quinta-feira) - 20h - Maracanãzinho (24ª rodada)

Fortaleza BC x Minas - 28/02 (sexta-feira) - 19h30 - Arena CFO (25ª rodada)

Baseado nas últimas duas temporadas, o time cearense precisa conquistar pelo menos mais 13 pontos, nos próximos 12 jogos, para atingir 43 pontos e entrar na zona de classificação para as oitavas da competição. A projeção foi feita com base na pontuação do 16º colocado em 22/23 e 23/24.