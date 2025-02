Desafio de sete maratonas em sete dias passa por Fortaleza; veja curiosidades

Corridas com menor tempo são premiadas com medalhas / Crédito: Robin Lubbock

Na orla de Fortaleza estavam 66 pessoas apaixonadas por corrida na manhã desta quarta-feira, 5. O grupo era de maratonistas que representam 20 países no “World Marathon Challenge”, um desafio para correr sete maratonas em apenas sete dias, passando por cada um dos sete continentes.

SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp O evento está na sua oitava edição e já reuniu centenas de homens e mulheres que aceitaram a provocação de correr 295 km (ou 183 milhas) em até 168 horas, das quais cerca de 60 horas são utilizadas nos voos de deslocamento entre os continentes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora World Marathon Challenge: fatos e curiosidades sobre o desafio Quais são os destinos escolhidos? Em 2025, a maratona inicia em Última Base, na Antártida, seguindo para a Cidade do Cabo (África do Sul). Perth (Austrália), Dubai (Emirados Árabes), Madrid (Espanha), Fortaleza (Brasil) e Miami (Estados Unidos da América) são as paradas seguintes.

De onde vêm as participações? Na edição deste ano, há representantes de 20 países: Alemanha,



Angola,



Argentina,



Austrália,



Bélgica,



Canadá,



China,



Chipre,



Espanha,



Estados Unidos,



Filipinas



França,



Grã-Bretanha,



Hong Kong,



Itália,



Japão,



Romênia,



Singapura,



Suíça e



Zimbábue. E a representação brasileira? O evento já contou com dois corredores brasileiros em edições anteriores: Marcelo Alves (2015), que ficou em 4° lugar no placar geral, e Djalma Moura (2019), que terminou na 14ª posição. Em 2025, não há brasileiros participando das maratonas, mas o angolano Antonio Frances já morou no Brasil como refugiado de guerra, podendo levar um pouco da cultura do País para o evento.



Quer começar a correr? SIGA estas oito dicas para uma prática segura Por que participar da experiência? As maratonas do desafio são oficiais e reconhecidas por entidades como o Livro dos Recordes Alternativos e o Guinness Book of Records. Também são utilizadas para observar a capacidade física e quebrar recordes pessoais com a prática da corrida. Viajar por sete continentes também é um incentivo. O evento também tem caráter competitivo e reconhecimento dos melhores tempos nas categorias individual masculina e feminina e por equipes. O menor tempo médio de um homem foi de 2:45:57h (Michael Wardian - EUA), e de uma mulher foi 3:25:57h (Kristina Schou Madsen - Dinamarca).



A quem interessar, também é possível participar da experiência correndo apenas meia maratona ou até mesmo como acompanhante, sem participar das corridas. CONFIRA programação de corrida de rua em fevereiro de 2025 em Fortaleza e no CE Qual o valor da participação? A edição de 2026 do World Marathon Challenge já está com inscrições abertas. O valor desembolsado por quem quiser participar é de 48 mil dólares em parcela única ou US$ 49.500 em três parcelas de US$ 16.500.