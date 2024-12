NBA: jogos de hoje (12/12/24) ao vivo; veja onde assistir e horário

Jogos da NBA compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (12/12/24)

Hoje, quinta-feira, 12 de dezembro (12/12), após os jogos da Copa NBA, algumas equipes retornam ao calendário normal da temporada regular. Entre as disputas, o confrontos entre Kings e Pelicans no Oeste, e Detroit Pistons versus Boston Celtics no Leste.

Confira a programação completa dos jogos e veja onde assistir: