Fortaleza BC enfrenta Corinthians para voltar a vencer fora de casa no NBB

Fortaleza Basquete Cearense levou a melhor diante do Mogi das Cruzes no Centro de Formação Olímpica, pelo NBB. / Crédito: Carlos Roosewelt/ FBC

O Fortaleza Basquete Cearense encara o Corinthians nesta quinta-feira, 12, às 20 horas, no Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques, em São Paulo, em jogo válido pela 10ª rodada do NBB. A partida coloca frente a frente duas equipes que lutam para escapar das últimas posições da competição, com o Fortaleza somando 17 pontos, e o Timão, 16. Retrospecto recente das equipes O Carcalaion chega ao confronto em uma fase instável, vindo de uma derrota contra o São José (75 a 55), na última segunda-feira, 9. Nos últimos cinco jogos, a equipe cearense perdeu quatro e venceu apenas um, contra o Mogi (76 a 69). Como visitante, o time tem mostrado um desempenho preocupante, com cinco derrotas consecutivas, incluindo um revés acachapante para o Franca-SP, por 97 a 71.