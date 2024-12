Fortaleza BC é derrotado pelo Corinthians por 92 a 83 em confronto direto no NBB

Lance do jogo Corinthians x Fortaleza Basquete Cearense, no Ginásio Wlamir Marques, pelo NBB / Crédito: Beto Miller / Corinthians

Em dia de luto do basquete brasileiro, o Fortaleza Basquete Cearense foi derrotado pelo Corinthians por 92 a 83 na noite desta quinta-feira, 12, pelo NBB, em confronto direto na parte de baixo da tabela de classificação. O duelo ocorreu no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, onde o ícone Amaury Pasos foi eternizado com um busto — ele jogou no Timão entre 1966 e 1972. Falecido nesta quarta, aos 89 anos, o maior nome do basquete brasileiro faturou duas medalhas de bronze em Olimpíadas (1960 e 1964), foi octacampeão sul-americano com o Brasil e ganhou dois Campeonatos Mundiais da modalidade.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Fortaleza BC já volta a atuar no próximo sábado, 14, quando visita o Pinheiros-SP, às 17 horas, no Ginásio Poliesportivo Henrique Villaboim, em São Paulo. Será o último dos oito jogos consecutivos da equipe cearense diante de rivais paulistas na competição.

Corinthians x Fortaleza BC: o jogo No confronto direto da parte de baixo da tabela do NBB, o Fortaleza BC começou melhor e manteve a vantagem no placar até os instantes finais do primeiro quarto, mas levou a virada em uma cesta de três e saiu perdendo por 25 a 24. O Carcalaion conseguiu reagir no segundo período, ganhando por 23 a 22 do Timão, e o duelo foi para o intervalo com o empate de 47 a 47 no placar. Mais uma vez, os cearenses permitiram a resposta dos paulistas nos últimos minutos e desperdiçaram a chance de ficar em vantagem. Na volta dos vestiários, o Corinthians foi dominante e construiu o placar favorável, impedindo que os visitantes encostassem. No penúltimo período da partida, triunfo parcial dos donos da casa por 23 a 11.