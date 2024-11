Fortaleza BC recebe Paulistano buscando encerrar sequência negativa no NBB

Carcalion recebe o adversário nesta segunda-feira, 11, às 19h30min, no ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO)

Passado o revés para o Minas Tênis Clube na última rodada do Novo Basquete Brasil (NBB), o Fortaleza Basquete Cearense entra em quadra novamente nesta segunda-feira, 11, para enfrentar o Club Athletico Paulistano. As equipes se enfrentam às 19h30min, no ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO), em partida válida pela 6ª rodada do NBB.

Sem vencer há sete partidas, o Carcalaion passa por um momento delicado na competição, sendo o atual lanterna, com apenas nove pontos somados e 12,5% de aproveitamento. A primeira e única vitória da equipe foi na estreia do certame, quando superou o Caxias do Sul por 76 a 68 no CFO. Desde então, o time cearense tem amargado duras derrotas dentro e fora de casa.