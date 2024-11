12ª edição do "Pé na Carreira" marca última corrida do ano em Fortaleza

A inscrição são feitas através do Novo Ticket, com valores que variam entre R$ 50,00 e R$ 100, a depender da categoria

No próximo dia 22 de dezembro, o agitado calendário de corridas que movimentaram Fortaleza ao longo de 2024 chegará ao fim. Com ele, para o seu encerramento, será realizada a 12ª edição do "Pé na Carreira", evento promovido pela BrisaNet, que terá início no Centro Administrativo do Cambeba, a partir das 5h30min.

A ideia da empresa é provocar os seus competidores a explorarem seu lado cearense. Para isso, a largada, ao invés do habitual, será com vaias. Ademais, o objetivo é que os corredores estejam fantasiados com personagens, cantores ou figuras favoritas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os percursos variam de quatro quilômetros, intitulado de "Deu Nem Para Suar e Se garante" — destinado à pessoas PCD´s — e oito quilômetros, nomeado de "Volto Já". A novidade fica a cargo da categoria "Casca de Bala", que pode ser realizada em dupla.