Mr. Olympia 2024 hoje, 10: onde assistir ao vivo e que horas vai ser

Começa hoje, quinta-feira, 10 de outubro (10/10), o Mr. Olympia 2024 . A 60ª edição do maior campeonato de fisiculturismo do mundo vai trazer os principais atletas em diversas categorias. Ao todo, 49 brasileiros irão competir. Confira abaixo onde assistir ao vivo e que horas

A plataforma permite o acesso por pay-per-view, com pagamento em dólares, de acordo com o pacote selecionado. Um deles, o “Olympia Official Viewing Package”, inclui a cobertura completa das 11 categorias por US$ 74,99 (cerca de R$ 415,16).

Curiosamente, a "Cidade do Pecado" tem uma conexão especial com o prestigiado evento de fisiculturismo, o Mr. Olympia. A competição tem sido realizada principalmente na cidade, com o primeiro show em Las Vegas ocorrendo em 1999.

Outro pacote de visualização, o “Premium Olympia 2024”, apresenta a transmissão do Olympia Amador de dois dias e a cobertura completa de todas as divisões. O preço é menor: US$ 39,99 (cerca de R$ 221,39).

Que horas vai ser o Mr. Olympia 2024 hoje, quinta (10/10)?

A principais categorias vão ter início no dia 11 de outubro, na sexta-feira, com as competições que devem ter maior atenção do público no dia 12.