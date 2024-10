Lenda do tênis, Rafael Nadal anuncia aposentadoria aos 38 anos

Com um extenso currículo nas quadras, Nadal se aposenta com incríveis 92 títulos de ATP, 22 Grand Slams e 14 Roland Garros

“Não tenho como agradecer o suficiente pelo que vocês me fizeram sentir. Tudo o que vivi foi um sonho que se tornou realidade. Saio com absoluta paz de espírito de ter dado o meu melhor”, finalizou Nadal em declaração aos seguidores.

Nas últimas temporadas, entretanto, o espanhol teve dificuldades com o calendário de competições devido às lesões sofridas. O que o levou a disputar somente 23 partidas.

A lenda do tênis teve ainda uma passagem sem brilho nas Olimpíadas de Paris 2024, tendo sido eliminado por Djokovic no torneio simples e caído com Alcaraz no torneio de duplas. O desgaste físico causado pelas lesões foi um dos principais motivos que levou Nadal a anunciar sua aposentadoria.