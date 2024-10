Francielle Mattos no Mr. Olympia: dia, horário e onde assistir ao vivo

Atual tricampeã consecutiva da categoria Wellness, Francielle Mattos tentará seu quarto título no Mr. Olympia 2024. O torneio de fisiculturismo acontece entre os dias 10 e 13 de outubro, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Fran venceu todos os campeonatos desde a primeira edição da categoria Wellness, em 2021. Nos últimos dois anos, a também brasileira Isa Nunes terminou na 2ª colocação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Veja a seguir programação com dia, horário, onde assistir ao vivo e a lista com as adversárias da fisiculturista este ano.