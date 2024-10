Bia Haddad perde de Magdalena Frech e está fora do torneio em Wuhan

Bia Haddad está eliminada do WTA 1000 de Wuhan de tênis. Na manhã desta quinta-feira, 10, a brasileira amargou a queda nas oitavas de final do evento. A derrota foi para a polonesa Magdalena Frech, 27ª colocada do ranking. Frech dominou totalmente as ações em quadra e ganhou por 6/3 e 6/2.

Essa foi a primeira derrota de Bia Haddad diante de Magdalena Frech no circuito da WTA. Anteriormente, a brasileira havia vencido os três confrontos contra a polonesa, em Birmingham-2022, Montreal-2023 e Wimbledon-2024.