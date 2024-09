Brasil vence o Marrocos por 3 a 1 e é semifinalista da Copa do Mundo de Futsal

Brasil supera o Marrocos e se classifica para a semifinal da Copa do Mundo de Futsal Crédito: Leto Ribas / CBF

O Brasil garantiu sua vaga nas semifinais da Copa do Mundo de Futsal. Na manhã deste domingo, 29, a Seleção venceu o Marrocos por 3 a 1 e agora aguarda o vencedor do confronto entre Venezuela e Ucrânia para conhecer seu próximo adversário. Marcel, Leandro Lino e Dyego foram os responsáveis pelos gols que selaram a vitória brasileira. Mesmo com o favoritismo e uma campanha sólida no mundial, o início do confronto trouxe um Brasil nervoso. Em apenas dois minutos, a equipe já acumulava três faltas, evidenciando uma certa tensão. Enquanto isso, o Marrocos, tranquilo e determinado, dominou as ações iniciais, controlando a posse de bola e pressionando a defesa brasileira. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Aos poucos, porém, a Seleção Brasileira começou a se encontrar. Com trocas de passes rápidas e movimentações precisas, o time foi equilibrando o jogo e criando suas primeiras chances de gol. Aos 12 minutos, Marcel, destaque da equipe e artilheiro da competição, aproveitou um escanteio e, com um chute forte de fora da área, balançou as redes marroquinas. Brasil 1 a 0. Esse foi o décimo gol de Marcel no torneio.

Após o gol, a equipe marroquina aumentou a pressão, mantendo a posse de bola no campo ofensivo. O Brasil, por sua vez, recuou estrategicamente, apostando em contra-ataques rápidos. Em um desses momentos, aos 18 minutos, Leandro Lino recebeu a bola, girou sobre o marcador e finalizou com precisão. A bola ainda tocou a trave antes de entrar, ampliando a vantagem brasileira para 2 a 0. Com o placar favorável, o Brasil controlou a partida, resistindo às investidas marroquinas e criando novas oportunidades. Aos 9 minutos do segundo tempo, foi a vez do capitão Dyego deixar sua marca. Com uma jogada individual, ele balançou na frente da marcação, puxou para a direita e disparou um chute certeiro, ampliando para 3 a 0. Desesperado por uma reação, o Marrocos adotou o goleiro-linha e intensificou suas investidas no ataque. Com a estratégia, a equipe africana manteve a bola no campo brasileiro, forçando defesas importantes do goleiro Willian.