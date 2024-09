Top 1 do Brasil, mesatenista cearense sonha com medalha olímpica e pede apoio para competir em MG

FORTALEZA, CEARÁ, 04-09-2024: A mesatenista, Alissa Maia, de 12 anos,a atetla representa a seleção de base e irá participar do Campeonato Brasileiro. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

As idas e vindas, sejam elas da bolinha de um canto a outro da mesa ou das viagens representando o Estado vestindo a desejada amarelinha da seleção, estão presentes desde cedo na vida de uma jovem cearense, de 12 anos, que tem almejado o protagonismo nacional no tênis de mesa, esporte no qual já soma 60 pódios – figurando em primeiro lugar em 41 deles – em apenas três anos de carreira. Atual top 1 do ranking brasileiro no tênis de mesa sub-13 e quarta colocada no sub-15, a pequena Alissa Maia contou ao Esportes O POVO sobre seu sonho de tornar-se uma medalhista olímpica – assim como medalhou no Sul-Americano que disputou na Bolívia –, o orgulho em defender a seleção nas categorias de base, as dificuldades de ascensão partindo do Nordeste e a relação com o esporte que marcou uma nova fase após depressão do próprio pai. Leia mais Sósia mirim de Erick Pulga se torna amuleto da torcida e declara seu amor ao Ceará Sobre o assunto Sósia mirim de Erick Pulga se torna amuleto da torcida e declara seu amor ao Ceará

Além disso, a “Maquininha” – como é carinhosamente chamada – também debruçou-se em sua rotina de estudos e gostos pessoais para além do tênis de mesa. Apaixonada por açaí e doramas, como se descreve, a jovem detalhou o esforço para conciliar a escola, as amizades e os treinos, que costumam durar cinco e, por vezes, seguem por mais de sete horas em um único dia. “O apelido de ‘maquininha’ veio porque ela realmente é uma máquina jogando. Ela é muito agressiva, tem um perfil atacante, super atacante. Ela é raçuda e grita a cada ponto. É muito vibrante e cativante. Como ela ‘tritura’ os seus adversários, tanto no feminino como no masculino, e destrói todo mundo, veio esse apelido”, contou Luiz Augusto Guimarães, conhecido como Grilo, treinador de Alissa. No Ceará, Alissa é a atual top 1 em todas as categorias que disputa. Ou seja, lidera o sub-13, o sub-15 e o absoluto, que engloba todos os atletas, incluindo os que tentam vagas na seleção principal do tênis mesa. Na modalidade, os atletas são ranqueados nas categorias da sua idade atual, uma acima e a absoluta citada.

Alissa treina na Academia Grilo, competindo nas categorias sub-13 e sub-15 Crédito: FERNANDA BARROS Orgulhosos e cheios de metas a cumprir ao lado da atleta, os pais e o treinador, que organizam uma vaquinha online para custear viagens à competições importantes visando o ranking da modalidade, detalharam ainda a sua personalidade. A mãe de Alissa, Érica Maia, falou sobre como a filha ajudou o pai em um quadro depressivo e virou sua principal parceira ao conhecer o tênis de mesa. O talento de Alissa é notório nos treinamentos e competições que disputa, independentemente da idade, gênero ou experiência do adversário. Para os familiares e colegas de time, a jovem só não era top 1 do ranking nacional por ainda não acumular pontos no Sudeste, o que eleva bastante a pontuação. O Campeonato Brasileiro, por exemplo, tem peso dez, enquanto o estadual tem peso três. Neste domingo, Alissa venceu o TMB Challenge Plus Fortaleza e subiu para a primeira colocação do ranking nacional sub-13. Em dia mágico, a cearense ainda venceu o sub-15, subindo da quinta para a quarta colocação do ranking.

Mesmo com 12 anos, a atleta já viajou à Bolívia para defender a seleção brasileira de tênis de mesa e não decepcionou. Disputando o Campeonato Sul-Americano Sub-13, em Cochabamba, conquistou duas medalhas de bronze nas categorias duplas femininas e duplas mistas. À época, também não teve nada custeado pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), que definiu o auxílio apenas para a primeira do ranking. Naquele momento, Alissa era a segunda colocada. A primeira colocação poderia ter sido conquistada por Alissa anteriormente, mas a cearense não conseguiu o apoio financeiro necessário para ir ao Platinum Ciclo I, em São Paulo, para conquistar pontos. Contudo, foi ao Ciclo II, no Rio de Janeiro, e conseguiu o terceiro lugar na Categoria Sub-13. Os próximos desafios no radar da garota são a garantia das idas ao Tênis de Mesa Brasil (TMB) Platinum Campeonato Brasileiro Ciclo III, em Uberlândia/MG, e o IV, em Chapecó. Para subir no ranking nacional, a atleta mira os próximos torneios nacionais em Uberlândia e Chapecó Crédito: FERNANDA BARROS

Apoio familiar e a busca por um sonho olímpico Desde os primeiros passos em sua vida esportiva, Alissa Maia tem contado com o apoio inabalável de sua família. Tal rede de suporte tem sido crucial para que a jovem mesatenista se mantenha firme em uma busca especial: “Meu maior sonho é ir para as olimpíadas e medalhar”, contou a garota. Essa aspiração é alimentada pelo carinho e incentivo de seus pais, que não medem esforços para garantir que a filha tenha as melhores condições possíveis para se destacar no esporte, mesmo com as restrições financeiras e geográficas. Érica Maia, mãe de Alissa, enfatizou o quanto a jovem sempre foi competitiva e determinada. “A Alissa tem uma personalidade bem forte pra idade dela. Ela é bastante competitiva. Isso a gente já notava desde novinha”, disse ela, que relembrou com nostalgia como a filha sempre buscava liderar, mesmo em situações cotidianas como subir as escadas do prédio onde moravam.

Apelidada de maquininha, Alissa lidera o ranking absoluto do estado, que conta com todas as categorias Crédito: FERNANDA BARROS “A gente percebia que ela gostava de sempre se colocar em uma posição de liderança nos grupos que participava. E isso com o tempo passou a ser natural”, completou. Esse espírito combativo foi canalizado de forma decisiva para o tênis de mesa, especialmente após a pandemia, quando a paixão pelo esporte foi descoberta e abraçada pela família. Antes disso, Alissa ajudou o pai a enfrentar um grave quadro de depressão e encontrou, com ele, o tênis de mesa como uma paixão que ressignificava a relação dos dois e fortificava os laços familiares.