Iga Swiatek vence Jasmine Paolini e é campeã de Roland Garros pela quarta vez

Sem dar margem para surpresas, a tenista polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, venceu com autoridade a italiana Jasmine Paolini

Sem dar margem para surpresas, a tenista polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, venceu com autoridade a italiana Jasmine Paolini (15ª) na final de Roland Garros neste sábado, 8, e conquistou seu quarto título no saibro parisiense.

Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-1, em uma hora e oito minutos na quadra Philippe Chatrier.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Depois de 2020, 2022 e 2023, a Copa Suzanne Lenglen fica mais uma vez nas mãos da polonesa de 23 anos, que segue construindo tijolo por tijolo sua lenda no tênis, agora com cinco títulos de Grand Slam, já que também foi campeã do US Open em 2022.