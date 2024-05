Dragão do mar recebe seletiva de campeonato mundial de breaking

A seletiva Nordeste do Red Bull BC One, campeonato internacional de breaking, ocorre durante este sábado, 18, em Fortaleza, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, em espaço abaixo do planetário, que tradicionalmente sedia encontros da modalidade.

O POVO acompanhou a etapa preliminar da seleção. Neste estágio, mais de 120 participantes, entre B-boys e B-girls, disputavam 32 vagas — 16 masculinas e 16 femininas — na segunda fase.

