Fortaleza sedia seletiva mundial de campeonato de breaking 1x1; veja programação

Fortaleza recebe evento mundial de breaking 1x1 Crédito: Little Shao / Red Bull Content Pool

Principal campeonato de breaking 1x1 do mundo, o Red Bull BC One chega para mais uma edição no Brasil, iniciando a trajetória em Fortaleza para uma das seletivas regionais, conhecidas como Cyphers. Com a presença da estrela russa Kastet, bicampeã mundial, o evento trará ao Estado um workshop nesta sexta-feira, 17, no Centro de Formação Olímpica, e batalhas de alto nível no sábado, 18, no Dragão do Mar, levando os campeões diretamente para a final nacional, em São Paulo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “É essencial termos uma Cypher na capital cearense. O Brasil é muito grande e ficar centralizado só na região central seria um grande desperdício. Temos grandes talentos na região do Norte e Nordeste", avalia Mixa, um dos jurados do evento em Fortaleza.

"Eu estou muito empolgado, pois é bacana pensar que a gente vai poder assistir uma galera de peso e ainda trocar essa vivência com eles, seja na Cypher ou na grande final assistindo — isso só fortalece a cultura Breaking brasileira”, completou. Das seletivas regionais saem os competidores que disputarão o título de B-Boy e B-Girl do Brasil, na final nacional, em agosto. De Fortaleza, Belém e Rio de Janeiro vão se classificar seis dançarinos de cada cidade (três da categoria feminina e três da categoria masculina). Fortaleza recebe evento mundial de breaking 1x1 Crédito: Fabio Piva / Red Bull Content Pool