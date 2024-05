Pentacampeão no kart, piloto cearense disputa Campeonato Brasileiro de Rally

Com a mesma paixão sobre rodas, mas agora em novo território, o piloto cearense Marcus Borges decidiu se aventurar na carreira. Pentacampeão no kart, ele vai disputar o Campeonato Brasileiro de Rally de 2024 e participa da segunda etapa da competição, que começa nesta terça-feira, 14, e segue até a próxima segunda-feira, 20, em Araxá (MG).

Aos 28 anos de idade, Marcus Vinícius Borges se concentra em um novo projeto de esporte motor. O cearense vai disputar o Campeonato Brasileiro pela Planet Racing, considerada uma das maiores equipes de rally do País — está entre as três maiores do Ceará e compete apenas na categoria UTV com a marca Polaris. A máquina que o piloto vai conduzir é o UTV Polaris ZRZ PRO R 2.0 Polaris

O piloto reconheceu que a transição entre as categorias foi difícil. “A maior dificuldade que eu senti realmente são os terrenos. Enquanto no kart e no autódromo a gente só corre em plano, no rally é meio imprevisível, eu estou andando na área frouxa, ou na área mais dura”, explicou.