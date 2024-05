Cearense faz 9º melhor salto em distância do mundo em 2024 no Meeting Paralímpico

Lucas Lima no Meeting Caixa CE Crédito: Divulgação/Comitê Paralímpico Brasileiro

O cearense Lucas Lima do Nascimento, de 30 anos, da classe T11 (deficiência visual), registrou a nona melhor marca mundial do salto em distância neste ano. Neste sábado, 11, o atleta fez 5,14m no Meeting Paralímpico Loterias Caixa de Fortaleza, evento organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). A competição reuniu 284 atletas de alto rendimento e de desenvolvimento em quatro endereços da capital cearense. A Universidade de Fortaleza (Unifor) recebeu 167 competidores do atletismo. Já o Centro de Formação Olímpica concentrou 95 nadadores e seis jogadores de bocha. A Sede Campestre do Clube de Tiro Gun House contou com 16 atiradores e o Círculo Militar de Fortaleza foi palco de disputas de 10 arqueiros. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Lucas nasceu com catarata e, aos 17 anos, perdeu totalmente a visão por causa de um descolamento de retina. Chegou a ficar afastado por nove temporadas do esporte por não conseguir conciliar os treinos com a rotina de trabalho. Voltou em 2022, emagreceu 30 quilos e, agora, treina dois períodos em um dos Centros de Referência do CPB em Fortaleza.

Os Centros de Referência fazem parte do Plano Estratégico do CPB, elaborado em 2017 e revisitado em 2021. O objetivo do projeto é aproveitar espaços esportivos em estados de todas as Regiões do país para oferecer modalidades paralímpicas, desde a iniciação até o alto rendimento. "Quero agradecer ao meu treinador e guia Iranildo Rodrigues. Quando retornei para o esporte, colocamos como meta estar entre os melhores do Brasil e estamos conseguindo", disse o cearense, representante da Adesul-CE. No salto em distância, entrou no top-3 do ranking nacional deste ano com a marca deste sábado. Embora seja a nona do mundo entre as 15 registradas pelo Comitê Paralímpico Internacional (IPC, na sigla em inglês) em 2024, a distância registrada por Lucas no Meeting não é válida internacionalmente, pois a competição não atende a alguns critérios exigidos pela World Para Athletics (braço do IPC responsável pelo atletismo paralímpico mundial).