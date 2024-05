Federação Internacional de Basquete indica suspeita de manipulação em jogo do NBB

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) encaminhou para o Ministério Público, a Polícia Federal e a Justiça Desportiva as suspeitas de manipulação de resultado em uma partida do Novo Basquete Brasil (NBB). A denúncia foi feita pela Federação Internacional de Basquete (Fiba).

Com relatórios que apontam risco de fraude, a Fiba indica que um jogo sob suspeita ocorreu ainda na temporada atual. Outra informação é de que um dos atletas envolvidos é estrangeiro e já não atua mais no cenário nacional, tendo se transferido para o México. As informações são do jornalista Ancelmo Gois, do GLOBO.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Neste ano, o NBB, principal campeonato de basquete no país, está desvinculado da CBB após imbróglio judicial entre a confederação e a Liga Nacional de Basquete (LNB).