Com jejum de 7 anos sem vitórias, Fortaleza tenta surpreender Flamengo nas quartas de final do NBB

O Fortaleza BC tenta surpreender o Flamengo nas quartas de final do NBB Crédito: Thiago S. Araujo

O Fortaleza Basquete Cearense (FBC) vai precisar superar um jejum incômodo de 7 anos sem vencer o Flamengo para sonhar com a classificação para as semifinais do NBB. O Carcalaion inicia nesta sexta-feira, 3, no Rio de Janeiro, a série de confrontos contra o Mengão pelas quartas de final da competição. O duelo será disputado no Tijuca Tênis Clube-RJ, às 20 horas, e marca o primeiro embate da série melhor de cinco dos playoffs. A partida terá transmissão no SporTV e na FlaTV. Classificado na 1ª colocação, o Flamengo realizou a melhor campanha da fase regular com 31 vitórias e apenas cinco derrotas. Já o Carcará somou 20 triunfos e 16 revezes, terminando na oitava posição.

O Carcalaion protagoniza a sétima participação no mata-mata da competição nacional e disputa pela terceira vez as quartas de final, sem nunca ter avançado de fase. Caso supere o Rubro-Negro nesta etapa, o Fortaleza BC será o primeiro time nordestino a disputar uma semifinal do NBB desde 2017. Quartas de final - Melhor de cinco jogos Os confrontos do NBB são decididos em melhor de cinco jogos. Se classifica quem vencer três partidas dos cinco jogos. O primeiro confronto acontece na casa do time de melhor campanha, já o segundo e o terceiro ocorrem na casa da outra equipe. Caso necessário, os últimos dois duelos voltam para a casa da equipe de melhor campanha.