Fortaleza BC visita Flamengo pela primeira partida das quartas de final do NBB

Lance do jogo Fortaleza Basquete Cearense x Flamengo, no CFO, pelo NBB Crédito: João Moura/FBC

Após conseguir a classificação com duas vitórias diante do São José, o Fortaleza Basquete Cearense volta às quadras nesta sexta-feira, 3, para disputar as quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB) depois de quatro temporadas. Tendo o Flamengo como adversário, o Carcalaion disputa o primeiro jogo desta fase às 20 horas, no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro. A partida será transmitida no SporTV e na FlaTV. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Carcalaion protagoniza a sétima participação no mata-mata da competição nacional e disputa pela terceira vez as quartas de final, sem nunca ter avançado de fase. Caso supere o Rubro-Negro nesta etapa, o Fortaleza BC será o primeiro time nordestino a disputar uma semifinal do NBB desde 2017.

Enfrentando o adversário em uma série melhor de cinco, os comandados de Flávio Espiga desembarcaram no Rio de Janeiro na noite da última quarta-feira, 1º, para o confronto. Pelo regulamento, o primeiro jogo acontece na casa do time melhor colocado. Portanto, a equipe cearense terá novamente a vantagem de fazer os jogos decisivos em seus domínios, com o apoio da torcida tricolor. Edson de Figueiredo, preparador físico do Carcalaion, atribui os resultados positivos da temporada à boa relação do grupo. “O trabalho físico já foi feito e absorvido por eles, agora o importante é o descanso dos atletas e a boa alimentação. Foi fundamental, desde o início da temporada, o entrosamento entre eles, sempre foi o melhor possível, assim como com a comissão técnica, e isso favorece demais nos resultados que almejamos”. Adversário do time cearense, o Rubro-Negro é o favorito nesta edição do NBB. Protagonista de uma campanha excelente ao longo da fase de classificação, o time comandado por Gustavo de Conti finalizou na liderança, com 31 vitórias em 36 jogos, totalizando 86% de aproveitamento.