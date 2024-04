Fortaleza BC visita União Corinthians em busca da terceira vitória consecutiva

Equipes entram em quadra nesta quarta-feira, 27, às 19h30min, no ginásio poliesportivo Arnão, em Santa Cruz do Sul (RS)

Vindo de uma sequência de duas vitórias sobre o Minas Tênis Clube (79 a 69) e o Caxias do Sul (91 a 69), o Fortaleza Basquete Cearense busca ampliar a marca positiva. Fazendo seu segundo jogo fora de casa, o time de Flávio Espiga visita o União Corinthians, na cidade de Santa Cruz do Sul (RS), em partida válida pela 22ª rodada do segundo turno do Novo Basquete Brasil (NBB).

Após a vitória do Carcalaion sobre o Caxias do Sul, o time cearense voltou a ocupar a nona posição do NBB, com 48 pontos em 31 jogos, somando 54.8% de aproveitamento. A equipe vem mantendo a regularidade na posição desde a 15ª rodada.