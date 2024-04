Fortaleza BC bate União Corinthians e conquista terceira vitória seguida no NBB

Equipes se enfrentaram na noite desta quarta-feira, 27, no ginásio poliesportivo Arnão, no Rio Grande do Sul

O Fortaleza Basquete Cearense bateu o União Corinthians na noite desta quarta-feira, 27, por 93 a 85, no Ginásio Poliesportivo Arnão, no Rio Grande do Sul. O resultado, conquistado a partir do segundo quarto de jogo, dá ao Carcalaion a terceira vitória seguida no NBB após triunfos diante de Minas e do Caxias do Sul.

A boa sequência também coloca a equipe comandada por Flávio Espiga na nona colocação na tabela, com 54,8% de aproveitamento construído em 17 vitórias e 14 derrotas após 31 partidas.

A vitória no Rio Grande do Sul foi conquistada após um primeiro quarto equilibrado entre os protagonistas. Em cima dos erros da equipe cearense, o grupo gaúcho somou uma vantagem inicial com quatro pontos de diferença, mas esses pontos a mais ruíram nos primeiros minutos do segundo quarto.