Semifinais da Copa Estado de Futsal acontecem nesta-quarta, 27; veja confrontos

Após a finalização das quartas de final da Copa Estado do Ceará de Futsal no último fim de semana, a competição tem as semifinais definidas. As duas vagas para a final serão disputadas entre Russas e Fortaleza e São João do Jaguaribe e Ceará.

As partidas de ida acontecem nesta quarta-feira, 27, às 20h30min. Russas Futsal e Fortaleza se enfrentarão no Ginásio Col. Flávio Marcílio, a cidade de Russas. Após golear o Imperial por 13 a 1 no Centro de Formação Olímpica, o Fortaleza Futsal garantiu a classificação para a semifinal da competição. Enquanto o Russas conseguiu a vaga na semifinal após vencer o Eusébio por 2 a 0.

Os times protagonizaram um confronto recentemente. Durante a pré-temporada, Fortaleza e Russas se enfrentaram na decisão da Copa Betinho Studart e o Tricolor do Pici levou a melhor sobre o time interiorano.