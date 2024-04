Fortaleza BC bate Caxias do Sul por 91 a 69 e conquista segunda vitória consecutiva no NBB

O intervalo de suas semanas sem jogos fez bem ao Fortaleza Basquete Cearense. Após vencer o Minas, o Carcalaion voltou a conquistar um triunfo nesta segunda-feira, 25, ao bater o Caxias do Sul por 91 a 69 no ginásio do Sesi de Caxias do Sul.

Mesmo fora de casa, a equipe comandada por Flávio Espiga superou o adversário em todos os quartos. No primeiro tempo do jogo, a superioridade foi de 12 a 25, com vantagem para o time cearense, e o predomínio seguiu na segunda parte, quando o Carcalaion venceu por 24 a 28. Somente no terceiro quarto que o Caxias do Sul conseguiu um tempo de pontos igualados, mas no quarto final o grupo tricolor voltou a ser superior no embate.

O Fortaleza Basquete Cearense volta as quartas já na próxima quarta-feira, 27, quando enfrenta o União Corinthians às 19h30min, fora de casa. Com 54,8% de aproveitamento, o Carcalaion ocupa a 9ª posição na tabela, com 17 vitórias e 13 derrotas em 30 jogos já disputados.