NBB: Após vencer o Minas em casa, Fortaleza BC viaja para enfrentar o Caxias do Sul

A equipe do Fortaleza Basquete Cearense embarcou para Caxias do Sul na manhã desse sábado, 23, para enfrentar o time homônimo em partida válida pela 22ª rodada do segundo turno do Novo Basquete Brasil (NBB). A partida acontece às 20 horas no SESI Caxias.

O jogo contra o adversário sulista é o primeiro de duas partidas seguidas fora de casa. O segundo jogo acontece diante do União Corinthians, em Santa Cruz do Sul (RS). Para enfrentar a sequência, o Carcalaion chega com a confiança elevada após vencer o time com uma das melhores campanhas do NBB, o Minas Tênis Clube.

Em uma partida superior do Fortaleza BC, a equipe tricolor dominou o adversário mineiro, tendo perdido apenas um quarto do jogo. Com a vitória, o Minas caiu para a quarta posição na tabela de pontos. O Tricolor, que havia permanecido na nona posição após a vitória, caiu para a décima colocação após o triunfo do Corinthians sobre o Pinheiros.